Умные обогреватели Xiaomi в МТС

В МТС большой выбор умной техники Xiaomi. Для создания уютной атмосферы и тепла предлагаются умные обогреватели Xiaomi, которые помогут позаботиться о вашем комфорте. Приобрести полезные устройства можно как при оплате сразу, так и в рассрочку без первого платежа.

Для поддержания тепла и комфорта в доме можно воспользоваться умными обогревателями Xiaomi, которые способны работать по заранее заданным сценариям и могут запускаться самостоятельно или по команде:

Xiaomi Smart Tower Heater Lite

Xiaomi Mi Smart Space Heater S

Умный обогреватель Xiaomi Smart Tower Heater Lite с мощностью 2000 Вт не заставит долго ждать, чтобы согреться — нагревательный элемент подает тепло уже через 3 секунды после включения. Встроенный интеллектуальный датчик автоматически сокращает энергопотребление, когда устанавливается нужная температура. Так он поддерживает комфортный уровень тепла и экономит энергию. Доступны 4 режима работы для разных потребностей. Реализован ряд функций защиты для вашего удобства и безопасности. Умный обогреватель умеет работать автоматически по заданным заранее сценариям в соответствии с концепцией Умного дома. Устройством можно управлять дистанционно, задавать время и сценарии работы. Удаленное управление осуществляется со смартфона через приложение Mi Home или с помощью умной колонки с голосовым помощником Алисой.

Xiaomi Smart Tower Heater Lite можно приобрести за 339 рублей. Абоненты МТС могут оформить обогреватель в рассрочку на год за 33 рубля в месяц или на два года — за 17 рублей в месяц.

Теперь в МТС появился еще один умный обогреватель — Xiaomi Mi Smart Space Heater S. Конвекторный обогреватель умеет поддерживать желаемую температуру. Набрав нужную, он снизит мощность или отключится. Если же станет прохладнее — автоматически запустится вновь. В нем поддерживается работа в 6 температурныхрежимах: от 18 до 28 градусов. Высокая мощность позволяет нагревательному элементу разогреваться до 120 градусов всего за 45 секунд. А функция таймера поможет автоматически выключить устройство через 1, 3, 5 или 9 часов. Из преимуществ: имеется встроенная сушильная полка, на которой поместится несколько полотенец или других вещей весом до 1,5 кг.

Обогреватель не сушит воздух и распределяет тепло в двух направлениях, благодаря чему помещение лучше прогревается. Весь процесс работы тщательно контролируется несколькими системами защиты: от влаги, перегрева и опрокидывания. Предусмотрена и защита от детских шалостей: при желании — функциональные клавиши можно заблокировать.

Xiaomi Mi Smart Space Heater S может быть подключен к экосистеме устройств Умного дома для работы автоматически по заданным сценариям. В нем поддерживается удаленное управление со смартфона через приложение Mi Home. Регулировать работу обогревателя — устанавливать температуру и настраивать таймер — можно также с помощью голосовых помощников Google Assistant и Alexa.

Умный обогреватель Xiaomi Mi Smart Space Heater S предлагается за 429 рублей единым платежом или от 22 рублей в месяц — при покупке в рассрочку.

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