Соцсеть X официально запустила аудио- и видеозвонки

Соцсеть X, ранее известная как Twitter, сделала общедоступными аудио- и видеозвонки. Некоторые пользователи платформы при открытии приложения получили уведомление: «Аудио- и видеозвонки уже здесь!».

В настройках приложения появилась новая опция «Включить аудио- и видеозвонки» — пояснение к ней гласит, что можно «включить эту функцию, а затем выбрать с кем вам удобно её использовать». Есть выбор, у кого будет возможность связаться с пользователем: людям из списка контактов, тем, на кого он подписан, верифицированным пользователям или представителям всех трёх категорий. Звонок можно совершить из раздела личных сообщений, открыв переписку с одним из пользователей — в правом верхнем углу экрана появился значок с изображением телефона, коснувшись которого можно выбрать между голосовой и видеосвязью.

Официальных объявлений о новой функции администрация платформы не делала, хотя незадолго до её дебюта опубликовала загадочное сообщение: «Готовы к этому?». Владелец соцсети X Илон Маск (Elon Musk) уже давно говорил, что в ней появится функция голосовых и видеозвонков — это часть стратегии по превращению платформы в суперприложение. Недавно он уточнил, что функция будет доступна на Android, iOS, Windows и macOS, а «номер телефона не потребуется». И пока нет ясности, откроется ли эта возможность для пользователей без премиум-подписки — администрация X комментариев ещё не предоставила.