Microsoft представила масштабное обновление Windows 11 23H2

Компания Microsoft представила масштабное функциональное обновление Windows 11 23H2, также известное как Moment 4, в конце сентября 2023 года, но его распространение шло неспешно и постепенно. А теперь установить самое крупное обновление Windows 11 за всё время существования этой ОС могут все её пользователи.

Windows 11 Moment 4 доступен вместе с необязательным плановым обновлением, не связанным с безопасностью. Апдейт сейчас устанавливается по желанию вручную, а через некоторое станет обязательным. Это произойдёт в ноябре 2023 года, вместе с выпуском традиционного ежемесячного «обновления по вторникам» (Patch Tuesday).

Обновление KB5031455 (сборка 22621.2506) распространяется через Windows Update (Центр обновлений Windows). После установки станут доступны переработанный «Проводник», поддержка большего количества форматов архивов, улучшения панели задач, приложение Windows Backup, помощник Copilot и масса других изменений.