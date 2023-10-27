OpenAI формирует команду для изучения «катастрофических» рисков ИИ

OpenAI объявила, что создала новую команду для оценки и исследования моделей ИИ для защиты от того, что она называет «катастрофическими рисками».

Группу под названием «Подготовка» возглавит Александр Мадри, директор Центра развертываемого машинного обучения Массачусетского технологического института. Главными обязанностями отдела готовности будут отслеживание, прогнозирование и защита от опасностей будущих систем ИИ, начиная от их способности убеждать и обманывать людей и на их возможности генерации вредоносного кода.

Некоторые из категорий риска, которым поручено изучение готовности, кажутся более серьёзными. Например, в своем блоге OpenAI называет «химические, биологические, радиологические и ядерные» угрозы областями наибольшего беспокойства, когда это касается моделей ИИ.