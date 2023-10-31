БГУИР объявляет о начале студенческой олимпиады в сфере ИТ

Факультет компьютерных систем и сетей БГУИР объявляет о начале студенческой олимпиады в сфере информационных технологий. Принять участие в олимпиаде могут студенты и магистранты высших и средних специальных учебных заведений. Специально для способных и талантливых студентов партнеры олимпиады разработали задачи в различных направлениях, с которыми мы уже готовы вас познакомить.



В этом году участники BIT-Cup могут испытать свои силы в следующих направлениях:



- "Технологии разработки под iOS" от компании Яндекс;

- "Технологии Frontend-разработки" от компании Яндекс;

- "Web-разработка на Python: Snake storm" от компании WhiteSnake;

- "Технологии разработки под Android" от компании Innowise;

- "Java Challenge" от компании SoftTeco.

Регистрация уже открыта и продлится с 30 октября по 3 ноября. Подробную информацию об олимпиаде можно найти на официальном сайте «BIT-Cup 2023».