БГУИР объявляет о начале студенческой олимпиады в сфере ИТ

Факультет компьютерных систем и сетей БГУИР объявляет о начале студенческой олимпиады в сфере информационных технологий. Принять участие в олимпиаде могут студенты и магистранты высших и средних специальных учебных заведений. Специально для способных и талантливых студентов партнеры олимпиады разработали задачи в различных направлениях, с которыми мы уже готовы вас познакомить.
В этом году участники BIT-Cup могут испытать свои силы в следующих направлениях:
- "Технологии разработки под iOS" от компании Яндекс;
- "Технологии Frontend-разработки" от компании Яндекс;
- "Web-разработка на Python: Snake storm" от компании WhiteSnake;
- "Технологии разработки под Android" от компании Innowise;
- "Java Challenge" от компании SoftTeco.
Регистрация уже открыта и продлится с 30 октября по 3 ноября. Подробную информацию об олимпиаде можно найти на официальном сайте «BIT-Cup 2023».
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