«Белтелеком» начал предлагать услуги по восстановлению и настройке абонентского оборудования

«Белтелеком» расширяет спектр услуг для физических лиц. Теперь сотрудники компании могут выполнить восстановление и настройку абонентского оборудования, включая компьютеры и другие устройства, сообщается на сайте компании.
Для абонентов, приобретающих товары на shop.beltelecom.by доступны услуги по их настройке и адаптации. Отдельные виды работ могут выполняться с выездом мастера на дом. Например, обратившись в «Белтелеком», вы можете пригласить технического специалиста для настройки роутера, планшетного компьютера или смартфона, смарт-часов, телевизора, робота-пылесоса, Яндекс Станции и других устройств. На некоторые виды ремонтных работ оформляются гарантийные обязательства.
Заявку на оказание услуг можно оставить в сервисных центрах «Белтелекома» или по телефону 123. Перечень выполняемых работ и тарифы на них представлены здесь.
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