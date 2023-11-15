В Беларуси аттестован первый центр кибербезопасности

Центр кибербезопасности республиканского унитарного предприятия «НЦОТ» стал первым аттестованным центром кибербезопасности в Республике Беларусь согласно Приказа ОАЦ от 11.11.2023 №204. Об этом сообщает пресс-служба Центра.

Таким образом в стране положено начало официальной деятельности центров кибербезопасности.

Функционирование данных центров кибербезопасности, в том числе киберцентра НЦОТ:

повысит уровень защиты национальных информационных инфраструктур государственных органов и организаций от внешних и внутренних угроз;

обеспечит в круглосуточном режиме мониторинг событий и данных о киберинцидентах различного уровня сложности от объектов информационной инфраструктуры, что позволит достигнуть максимальной скоординированности действий по обнаружению, предотвращению и минимизации последствий кибератак.

Подписанные партнерские соглашения НЦОТ с ведущими компаниями в области кибербезопасности позволяют использовать в своей работе передовое оборудование и применять современное программное обеспечение.

Киберцентр НЦОТ предоставляет как услуги в области кибербезопасности, так и услуги по проектированию SOC (Security Operation Center) и поставке программного обеспечения.