В МТС начались продажи смартфонов Samsung Galaxy A05 и Galaxy A05s

Новые смартфоны можно приобрести в рассрочку до 24 месяцев без первого платежа. Samsung Galaxy A05 — это новый смартфон начального уровня, предлагающий достойный набор возможностей по низкой цене. Аппарат оснащен большим 6,7-дюймовым PLS-дисплеем с разрешением 720х1600 пикселей, который способен отображать более 16 млн цветов. Мощный 8-ядерный процессор Mediatek Helio G85 позволит играть даже в требовательные к ресурсам игры на средних или низких настройках графики.

Основная камера у Samsung Galaxy A05 — двойная. Получать четкие снимки с высокой детализацией поможет широкоугольный модуль на 50 Мп. Датчик глубины сцены на 2 Мп позволяет создавать портреты с эффектом размытия фона. Для стильных селфи предусмотрена фронтальная камера на 8 Мп.

Новинка поддерживает установку карт памяти microSD до 1 ТБ. Быстрое и стабильное соединение с беспроводными устройствами обеспечивает модуль Bluetooth 5.3. Есть разъем 3,5 мм для подключения проводных наушников. Мощный аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю 25-ваттную зарядку.

Стоимость Samsung Galaxy A055 4/64 ГБ составит 379 рублей при оплате сразу или от 19 рублей в месяц — при покупке в рассрочку. Модель с объемом памяти 128 ГБ предлагается за 449 рублей или от 21 рубля в рассрочку.

Samsung Galaxy A05s порадует большим 6,7-дюймовым PLS-экраном с разрешением 1080х2400 пикселей, что соответствует стандарту Full HD+. Повышенная детализация обеспечивает четкую и чистую картинку. За высокую скорость работы в играх и приложениях отвечает производительный 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 680.

На задней панели Samsung Galaxy A05s расположена тройная камера с основным сенсором на 50 Мп. Ее дополняют датчик глубины на 2 Мп для создания портретов с эффектом боке и макрокамера на 2 Мп, позволяющая запечатлеть не видные глазу мельчайшие детали. Яркие селфи поможет создавать фронтальная камера на 13 Мп.

В смартфон можно установить одновременно две sim-карты формата nano-SIM и карту памяти microSD до 1 ТБ. В наличии также разъем 3,5 мм для подключения проводных наушников и сканер отпечатков пальцев, встроенный в боковую кнопку. Длительное время автономной работы обеспечивает емкая батарея на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

Смартфон Samsung Galaxy A057 4/64 ГБ можно забрать за 479 рублей. При покупке в рассрочку его стоимость составит от 24 рублей в месяц. Версия Samsung Galaxy A057 4/128 ГБ доступна за 549 рублей. В рассрочку смартфон можно оформить от 26 рублей в месяц с первым платежом 0 рублей.

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