Вышло обновление Telegram

30 ноября вышло обновление мессенджера Telegram, которое позволяет находить похожие каналы, делать перепосты историй от друзей и каналов, добавлять видеосообщения в истории, настраивать персональные цвета профиля и устанавливать в чатах обои для себя и собеседника. Каналам теперь доступны статистика историй и выбор любых эмодзи-реакций, а всем пользователям — расшифровка голосовых сообщений и многое другое.

Похожие каналы

Теперь открывать для себя новые каналы стало удобнее: присоединяясь к каналу, вы увидите список похожих публичных каналов. В списке отображаются только публичные каналы — они подбираются автоматически по пересечению аудиторий.

Перепост историй

Вы можете перепостить к себе истории друзей и любимых каналов, чтобы увеличить их аудиторию всего за пару касаний. При этом историю можно дополнить своим текстом, аудиодорожкой и даже видеокомментарием — а также выбрать круг пользователей, которые смогут увидеть перепост.

Видеосообщения в историях

Теперь можете добавлять поверх историй видеосообщения с вашими комментариями — или просто красноречивым выражением лица. Такие видеосообщения можно редактировать: менять размер, перемещать в любую точку экрана, а также выбирать момент начала и окончания. Творческие возможности безграничны — от рассказа за кадром до беседы с самим собой в разных образах.

Цвета профиля

В предыдущем обновлении Premium-пользователи получили возможность выбирать персональные цвета для своего имени в группах, а также для отправляемых ссылок и ответов на свои сообщения. Теперь подписка Telegram Premium также позволяет выбрать уникальные цветовые сочетания с логотипами для профиля, чтобы дополнительно подчеркнуть индивидуальность страницы.

Обои для вас и собеседника

Все пользователи могут установить индивидуальные обои для отдельных чатов, чтобы их удобнее было различать по темам оформления и фотографиям на фоне. Теперь Premium-пользователи могут применить любые обои одновременно для себя и своего собеседника.

Расшифровка речи для всех пользователей

С 2022 года Premium-пользователям доступна расшифровка голосовых и видеосообщений. Эта функция позволяет быстро прочесть содержание аудиосообщения — и даже перевести его на другой язык. С этого обновления всем пользователям доступна расшифровка до 2 сообщений в неделю — для этого достаточно нажать на кнопку →A в чате.

Статистика историй для каналов

Администраторам каналов, публикующих истории, теперь доступна статистика просмотров, пересылок и реакций на истории — с графиками, с помощью которых легко отслеживать активность аудитории и реакцию пользователей на каждую историю.

Эмодзи из наборов в качестве реакций в каналах

У администраторов каналов появился новый интерфейс для управления реакциями, где можно легко добавлять и удалять отдельные эмодзи. Кроме стандартных реакций, теперь можно использовать и эмодзи из пользовательских наборов — по 1 нестандартной реакции за каждый уровень канала.

Подсветка кода в сообщениях

Все приложения Telegram теперь могут автоматически распознавать язык программирования в сообщениях и подсвечивать синтаксис, когда текст отформатирован в виде кода.

Улучшенный просмотр групп с темами

Теперь приложение запоминает режим отображения при просмотре групп с темами — в виде единого чата или отдельных тем.

Эффект «щелчка Таноса» на iOS

В приложении для iOS автоматическое удаление сообщений по таймеру теперь сопровождается анимацией — на ваших глазах они распадаются на миллионы пикселей, прежде чем исчезнуть навсегда.

Новая версия уже доступна всем пользователям iOS и тем пользователям Android, которые установили приложение напрямую с telegram.org/android. В каталоге Google Play обновление появится, как только его одобрят модераторы Google.