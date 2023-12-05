Резидент ПВТ LEVERX открыл лабораторию в Полоцке

Резидент Парка высоких технологий LeverX (ООО «Леверекс Интернешнл») открыл лабораторию кибербезопасности и защиты информации на факультете компьютерных наук и электроники в Полоцком государственном университете имени Е.Полоцкой, сообщает пресс-служба ПВТ.

Открытие лаборатории позволит студентам университета попробовать себя в практических проектах совершенно разных направлений: от научно-технологического ландшафта по кибербезопасности и смежным отраслям, до прикладных исследований и прогнозов развития киберугроз и методов защиты от них. Активное участие в создании лаборатории принимали и студенты старших курсов специальности «Компьютерная безопасность». Они не только помогли смонтировать и запустить оборудование, но и непосредственно разработали несколько учебно-практических стендов и создали действующие программно-аппаратные комплексы.

В частности, студенческой разработкой является сканер отпечатков пальцев для организации биометрической аутентификации пользователей. Прибор предназначен для проведения лабораторно-практических работ по обеспечению контроля доступа с использованием биометрических данных – отпечатка пальца человека.

На торжественном открытии лаборатории выступили представители компании LeverX. Руководитель отдела эксплуатации информационных систем и информационной безопасности Евгений Новосельцев рассказал присутствующим об основных направлениях деятельности компании и текущих разработках, ориентированных на автоматизацию бизнес-процессов предприятий.

Студенты активно взаимодействовали со спикерами, обсуждая будущее информационной безопасности, новые вызовы и угрозы, с которыми столкнется отрасль в ближайшие годы. Одним из центральных пунктов обсуждения стал вопрос о знаниях и навыках, необходимых для успешной карьеры в сфере IT.

К слову, практика взаимодействия университетов Беларуси и резидентов ПВТ реализуется на постоянной основе. Только в прошлом году при участии компаний-резидентов в вузах открыто 5 новых совместных лабораторий.