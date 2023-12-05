На факультетах БГУИР пройдут дни открытых дверей

В период зимних каникул для школьников на факультетах БГУИР пройдут дни открытых дверей. Вуз приглашает потенциальных абитуриентов принять участие в мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба БГУИР.

Встречи пройдут с 27 декабря по по 23 марта. 9 факультетов проведут дни открытых абитуриентов, на которых будущие студенты смогут задать свои вопросы и узнать важную информацию.

В программе также запланированы встречи с преподавательским составом, студенческим активом и экскурсии по факультетом. С расписанием дней открытых дверей можно ознакомиться по ссылке.

 

 

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