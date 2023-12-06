Microsoft предложит пользователям платные обновления безопасности Windows 10

Microsoft позволит пользователям платить за расширенные обновления безопасности (ESU) для Windows 10, когда поддержка операционной системы прекратится в 2025 году. Софтверный гигант обычно предлагает платные обновления безопасности только для организаций, которым необходимо продолжать использовать старые версии, но теперь планирует предлагать их. физическим лицам через годовую подписку вместо продления даты окончания поддержки Windows 10.

«Хотя мы настоятельно рекомендуем перейти на Windows 11, мы понимаем, что существуют обстоятельства, которые могут помешать вам заменить устройства с Windows 10 до окончания срока поддержки. Поэтому Microsoft будет предлагать расширенные обновления безопасности», — объясняет Microsoft в своем блоге . «Программа ESU для Windows 10 будет включать критические и/или важные обновления безопасности. ESU не включают новые функции, обновления, не связанные с безопасностью. Техническая поддержка за пределами самого ESU также недоступна».