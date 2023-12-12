В БГУИР открыт приём документов на переподготовку по новой специальности

Переподготовка по новой специальности «Защита персональных данных» осуществляется при непосредственном взаимодействии с Национальным центром защиты персональных данных Республики Беларусь. По окончании обучения лицам, успешно прошедшим курс переподготовки, выдается диплом государственного образца.



«В настоящее время на рынке образовательных услуг нет аналогичных программ. Национальным центром защиты персональных данных проводятся семинары, вебинары, корпоративные образовательные мероприятия, однако переподготовка специалистов на базе высшего образования по этой специальности нигде кроме Института информационных технологий БГУИР не ведется» - рассказала декан факультета повышения квалификации и переподготовки Анна Ящук.

Набор проводится факультетом повышения квалификации и переподготовки ИИТ БГУИР до 29 декабря. Данная специальность подойдет всем специалистам с высшим образованием, которые уже работают в данной сфере либо хотят в ней работать. Также документы могут подать студенты учреждений образования двух последних курсов.



Программа переподготовки отлично подойдет и для юристов, которые в своих организациях отвечают за работу с персональными данными, хотят углубить знания и расширить свои возможности в профессии.