В России появился аналог LinkedIn — соцсеть "Сетка"

Российский сервис HeadHunter тестирует новую социальную сеть для делового общения. Предполагается, что она может заменить зарубежный сервис LinkedIn.

"Новая соцсеть, в которой профессионалы из разных индустрий смогут недушно общаться о работе. Наша миссия — помочь людям обмениваться опытом, строить свою карьеру и достигать профессиональных целей", - сообщается на сайте "Сетки".

На данный момент доступ в приложение возможен только по инвайтам.

Напомним, что популярный зарубежный сервис LinkedIn был заблокирован в России в 2016 году за нарушение закона о локализации персональных данных россиян.