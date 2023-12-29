С 3 по 10 января ПВТ открывает прием документов для регистрации в качестве резидентов

Прием документов для регистрации компаний в качестве резидентов ПВТ будет осуществляться с 3 по 10 января 2024 г. Об этом сообщается на официальном сайте Парка.



Требования к оформлению бизнес-проектов подробно изложены в методических рекомендациях по оформлению документов, представляемых для регистрации в качестве резидента ПВТ.

Созданный в 2005 году Парк высоких технологий по праву считается ведущим ИТ-кластером в Центральной и Восточной Европе, предлагающим лучшие условия для открытия, ведения и развития бизнеса.