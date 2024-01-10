Google и Samsung объединяют Nearby Share и Quick Share в единое решение для Android

Компания Google объявила на выставке CES, что сотрудничает с Samsung, чтобы объединить их решения для совместного использования в единое для Android под названием Quick Share. Новое предложение расширяет сеть устройств, с помощью которых пользователи могут обмениваться контентом в экосистеме Android, включая Chromebook.

Еще в 2020 году Google представил Nearby Share, чтобы пользователи могли легко обмениваться файлами между устройствами. У Samsung также есть аналогичная функция под названием Quick Share.

Компании объединили эти два опыта, чтобы создать «лучший стандартный встроенный вариант для однорангового обмена контентом» на всех типах устройств в экосистемах Android и Chromebook. Google также объявил, что работает с такими производителями ПК, как LG, над расширением Quick Share на ПК с Windows в качестве предустановленного приложения.

«Это означает, что простым нажатием на новый значок Quick Share вы сможете увидеть список доступных устройств поблизости», — пояснила компания в своем блоге. «Вы сохраняете контроль над своей конфиденциальностью и можете выбрать в настройках своего телефона, кто может обнаруживать ваше устройство и отправлять файлы, будь то все, только контакты или собственные устройства». Quick Share начнет распространяться на текущие устройства с поддержкой Nearby Share в следующем месяце.