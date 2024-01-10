В Беларуси появится масштабная система противодействия кибермошенничествам

В Беларуси в марте этого года появится масштабная система противодействия кибермошенничествам. Об этом в пресс-центре БЕЛТА заявил заместитель начальника главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета Иван Судникович.

По его словам, Национальный банк совместно с Министерством внутренних дел и Следственным комитетом впервые внедрит в Беларуси масштабную систему противодействия кибермошенничествам. "Система заработает в марте текущего года. В настоящий момент мы проводим организационные, правовые и технические подготовительные мероприятия по ее запуску", - отметил Иван Судникович.

Внедрение механизма отслеживания и блокировки мошеннических транзакций - очередной, но решающий этап масштабной стратегии противодействия онлайн мошенничествам, которая реализовывается в последние годы.

Система внедряется в рамках указа Президента №269 "О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям".