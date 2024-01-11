В МТС начались продажи смартфонов Infinix Hot 40, Hot 40i и Smart 8

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи смартфонов Infinix Hot 40, Hot 40i и Smart 8. Все новинки можно приобрести в рассрочку до 24 месяцев без первого взноса. Оформите понравившуюся модель через интернет-магазин МТС, и ее доставят бесплатно.

Смартфон оснащен большим 6,78-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ (1080x2460 пикселей), которое обеспечивает высокую четкость изображения. Поддержка частоты обновления 90 Гц позволит наслаждаться плавной картинкой. Благодаря узким рамкам дисплей занимает более 90% передней панели. На тыльной стороне смартфона расположена умная тройная камера, дополненная кольцевой вспышкой. Основной модуль на 50 Мп использует широкую диафрагму и продвинутые алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы получать яркие и насыщенные фото в любых условиях освещения. Фотографировать мелкие детали поможет макрокамера на 2 Мп. Для создания селфи предусмотрена фронтальная камера на 32 Мп. Infinix Hot 40 также порадует качественным стереозвуком, поддержкой Bluetooth 5.2 и NFC. Специальный игровой движок XBOOST позволит в одно касание оптимизировать ресурсы устройства и направить их на повышение производительности. Доступно распознавание пользователя по лицу и отпечатку пальцев через сканер, встроенный в кнопку питания. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Стоимость Infinix Hot 40 8/256ГБ составит 669 рублей при оплате сразу или от 29,09 рубля в месяц при покупке в рассрочку.

Смартфон располагает ярким 6,56 дюймовым IPS-экраном с реалистичной цветопередачей, разрешением HD+ (720x1612 пикселей) и поддержкой частоты 90 Гц. От царапин и трещин его оберегает защитное стекло Panda Glass. В верхней части дисплея выводится многофункциональная смарт-панель Magic Ring, которая показывает данные о входящих звонках, статусе зарядки и другие уведомления. Для создания четких и ярких фото предусмотрены светочувствительная двойная камера с основным сенсором на 50 Мп и селфи-камера на 32 Мп. Обе работают при подержке искусственного интеллекта и предлагают множество занимательных режимов съемки. Так, с помощью одного из них можно создавать замедленные ролики, захватывая по 120 кадров в секунду. Infinix Hot 40i поддерживает технологию расширения оперативной памяти, позволяя запускать большое количество приложений. Быстро ускорить смартфон поможет игровой движок XBOOST. Доступна одновременная установка двух сим-карт и карты памяти microSD до 1 ТБ. Емкая 5000 мАч батарея обеспечивает до 45 часов автономной работы в режиме звонков и до 9 часов игр. Реализована поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Стоимость Infinix Hot 40i 8/256ГБ составит 629 рублей. Оформить новинку в рассрочку можно от 27,35 рубля в месяц.

Модель получила 6,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 720x1612 пикселей, что сответствует стандарту HD+. Повышенная частота обновления 90 Гц позволит наслаждаться плавными анимациями, а максимальная яркостью 500 нит — комфортно пользоваться смартфоном даже в солнечный день. С легкостью запечатлеть памятные моменты поможет основная двойная камера на 13 Мп и селфи-камера на 8 Мп. Поддерживается технология расширения оперативной памяти и возможность одновременной установки двух сим-карт и карты microSD. В наличии также сканер отпечатков пальцев, технология распознавания пользователя по лицу и громкий динамик с настройкой от DTS. Длительное время автономной работы Infinix Smart 8 обеспечивает батарея емкостью 5000 мАч, поддерживающая функцию реверсивной зарядки.

Стоимость модели Infinix Smart 8 3/64ГБ составит 299 рублей, версии Infinix Smart 8 4/128GB — 359 рублей. Оформить их в рассрочку можно от 13 и 15,61 рубля в месяц соответственно.