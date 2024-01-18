В сервисе «МТС Опрос» появились новые услуги

Сервис для маркетинговых исследований «МТС Опрос» расширил свой функционал. С помощью новых услуг «Безлимит анкет на месяц» и «Безлимит анкет на год» компании могут обрабатывать неограниченное число заполненных опросов и анкет пользователя, а также получать отчеты в личном кабинете.

Новые услуги «Безлимит анкет на месяц» и «Безлимит анкет на год» в сервисе «МТС Опрос» доступны с 15 января. Они будут полезны среднему и крупному бизнесу — компаниям, которые часто проводят маркетинговые исследования и нуждаются в аналитике большого количества данных.

Стоимость услуги «Безлимит анкет на месяц» составляет 1 548 руб., но выгоднее приобретать сразу «Безлимит анкет на год». Она обойдется в 15 840 руб.

«МТС Опрос» — сервис, который дает субъектам хозяйствования технический инструмент для проведения маркетинговых исследований онлайн в форме интерактивного опроса с отправкой SMS-приглашения пройти опрос. Таким образом можно получать информацию о потребностях и лояльности своих клиентов, измерять уровень узнаваемости бренда, анализировать качество собственных продуктов и услуг, а также проводить HR-опросы сотрудников.

Опции сервиса позволяют рассчитать такие важные показатели, как индекс потребительской лояльности и готовность рекомендовать товар (услугу) знакомым.

В целом сервис «МТС Опрос» может быть интересен банкам, кредитным организациям, магазинам, гипермаркетам, торговым сетям, медицинским учреждениям, страховым компаниям, салонам красоты, ресторанам и др.

Стоимость услуг зависит от количества отправленных SMS-приглашений и заполненных пользователями анкет. Для удобства созданы пакеты SMS, а в статистике учитываются только полностью заполненные анкеты. В рамках ознакомительного периода с 22 января по 31 марта 2024 года можно получить 100 анкет бесплатно. Подробнее о сервисе «МТС Опрос» — здесь.