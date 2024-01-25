24-25 января 2024 года в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова проходит V Форум Ассоциации вузов России и Беларуси. Организаторами Форума выступают Российский Союз ректоров и Республиканский совет ректоров учреждений высшего образования Республики Беларусь, сообщает пресс-служба белорусского вуза.



Ректор БГУИР Вадим Богуш принимает участие в Форуме в качестве модератора пленарного заседания от белорусской стороны, с российской стороны мероприятие модерирует Виктор Садовничий, президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова.

На пленарном заседании Форума выступили почетные гости с приветственным словом, а участники с докладами по приоритетным направлениям сотрудничества в сфере образования и науки, в их числе: развитие академической мобильности, подготовка кадров по совместным образовательным программам, проведение общих молодежных мероприятий.



В рамках работы Форума ректоры БГУИР и МГУ имени М.В. Ломоносова подписали договор о научно-техническом сотрудничестве.