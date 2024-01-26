В Беларуси появился легкий ноутбук Huawei MateBook D 16 2024 с 16-дюймовым экраном и мощным процессором

В торговых сетях Беларуси появилось новое поколение мощных ноутбуков Huawei MateBook D 16 2024. Среди отличий – 16-дюймовый дисплей с тонкими рамками, производительный процессор, компактный корпус с раскрытием на 180 градусов, вместительная батарея, мощная Wi-Fi-антенна Металайн и поддержка смарт-функций.

В Беларуси ноутбук Huawei MateBook D 16 2024 представлен тремя конфигурациями – с разными поколениями процессоров, 512 ГБ постоянной и 8 или 16 ГБ оперативной памяти. Новинки уже доступны в крупных торговых сетях: МТС, А1, «5 элемент», «Электросила» и 21век. Покупатели до 8 февраля получат яркий монитор Huawei MateView SE с тонкими рамками в качестве подарка или за 10 копеек.

Компактный корпус с большим 16-дюймовым экраном

Ноутбук Huawei MateBook D 16 2024 получил футуристичный дизайн, который навевает ассоциации с космическим кораблем. Несмотря на большой 16-дюймовый дисплей, у него компактный и легкий металлический корпус: его вес – 1,68 кг, а толщина – всего 17 мм.

Благодаря тонким рамкам он обеспечивает широкий угол обзора, а полезная площадь экрана составляет 90%. Это делает его универсальным ноутбуком для работы в офисе, дома или во время путешествий.

Модель обладает 16-дюймовым FullView-экраном с разрешением 1920 на 1200 пикселей и соотношением сторон 16:10. Дисплей выделяется реалистичной цветопередачей и высокой детализацией.

Huawei MateBook D 16 2024 оснащен шарниром, который позволяет раскрыть ноутбук на 180 градусов и зафиксировать экран в горизонтальном положении. Тем самым можно полностью развернуть лэптоп на столе и использовать для совместной работы или презентации.

Мощный процессор с режимом «Супер Турбо»

В Huawei MateBook D 16 2024 встроен высокопроизводительный процессор. Чипсет легко справляется с тяжелыми задачами, вроде написания кода, создания иллюстраций и монтажа видео. Повысить скорость работы можно с помощью режима «Супер Турбо».

Ноутбук обладает системой охлаждения с двумя вентиляторами для оптимизации работы. Она регулирует рассеивание тепла вокруг лэптопа, что повышает эффективность и предотвращает сбои. Это особенно важно при работе с файлами крупных размеров.

Вместительный аккумулятор с быстрой зарядкой

Еще одним достоинством Huawei MateBook D 16 2024 стал вместительный аккумулятор. Максимальная емкость в сравнении с ноутбуками Huawei MateBook D предыдущего поколения выросла с 60 до 70 Вт*ч. С такой батареей ноутбук позволяет до 15,3 часа смотреть фильмы и сериалы без подзарядки.

Для быстрой зарядки используется универсальный адаптер питания мощностью 65 Вт с поддержкой технологии Huawei SuperCharge. С его помощью можно заряжать и другие устройства Huawei.

Ноутбук оборудован клавиатурой с отдельным цифровым блоком. Ход клавиш в 1,5 мм с плавным нажатием обеспечивает удобный и беззвучный ввод текста. Присутствует переключатель камеры для большей конфиденциальности, а также «горячие клавиши» для быстрого доступа к популярным функциям.

Мощная Wi-Fi-антенна Металайн

В Huawei MateBook D 16 2024 используется инновационная антенна Металайн. Она удерживает стабильное соединение с роутером на расстоянии до 270 метров. Скорость загрузки файлов на 51% выше в сравнении с ноутбуком Huawei MateBook D 15, оснащенным обычной антенной.

Wi-Fi-возможности ноутбука подтверждает 5-звездочный сертификат швейцарской компании SGS. Он был присвоен по результатам многочисленных тестов скорости загрузки и скачивания. Мощная антенна позволяет смотреть онлайн-видео и пользоваться конференц-связью даже при низком уровне сигнала.

Смарт-функции и камера с ИИ

Ноутбук поддерживает функцию «Суперустройство» для быстрого взаимодействия с другими девайсами Huawei. Для подключения достаточно переместить нужный значок. Можно превратить смартфон Huawei во внешний накопитель, а планшет – во вспомогательный экран. Функция «Суперхаб» позволяет переносить тексты, изображения и файлы на другие устройства.

Во время видеоконференций помогает камера на базе искусственного интеллекта. Специальная функция «Следящая камера» позволяет всегда оставаться в центре кадра и сохранять зрительный контакт с собеседником. При необходимости можно настроить виртуальный фон. Предусмотрено шумоподавление и усиление голоса при использовании беспроводных наушников.

Конфигурации и стоимость

Белорусы могут приобрести ноутбук Huawei MateBook D 16 2024 в «космическом сером» корпусе. На текущий момент представлено три конфигурации с быстрым SSD-диском на 512 ГБ: рекомендованная розничная цена на вариант с 8 ГБ оперативной памяти составляет 2599 рублей, а с 16 ГБ – 2999 рублей. На ту же модель с процессором последнего поколения в конфигурации 16+512 ГБ рекомендованная розничная цена составляет 3199 рублей. Во всех случаях предустановлена ОС Windows. Вскоре в продаже появятся и другие конфигурации ноутбука.

Huawei MateBook D 16 2024 можно приобрести в магазинах торговых сетей «5 элемент», «Электросила» и 21 век, а также у операторов связи МТС и А1. Покупатели до 8 февраля получат монитор Huawei MateView SE с тонкими рамками и реалистичной цветопередачей в подарок или за 10 копеек. Так же по промокоду «Belkart» можно получить скидку в 100 рублей при покупке нового Huawei MateBook D 16 2024 в торговых сетях «5 элемент», «Электросила», 21 век и А1. Акция также действует по 8 февраля. Рекомендуемые розничные цены действительны на момент публикации. При этом подробную информацию лучше уточнять местах продаж.