Кофемашины DeLonghi – от 85 рублей в месяц в МТС

В МТС представлены различные модели автоматических кофемашин DeLonghi. Все кофемашины DeLonghi можно приобрести в рассрочку без переплат, а минимальный платеж составит от 85 рублей в месяц. При заказе любой модели в интернет-магазине — ее доставят бесплатно.

Кофемашины DeLonghi

предлагают отличный функционал, который позволит приготовить ароматный кофе из зерен одним нажатием кнопки.

способны готовить несколько видов кофе и оснащены встроенным автоматическим капучинатором, поэтому вам не придется искать отдельную емкость для молока.

оснащены встроенной жерновой кофемолкой, поддерживающей множество степеней помола. В процессе приготовления напитка зерна подвергаются обработке пароводяной смесью, что гарантирует его хорошую экстракцию.

отображают на панели четкие значки и сообщения. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс легко поможет провести Вас через весь процесс приготовления кофе и все действия по обслуживанию машины.

Модели кофемашин, доступные в рассрочку до 24 месяцев, представлены по ссылке.