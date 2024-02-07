На белорусском «Горизонте» будут собирать китайские телевизоры Skyworth

Китайский производитель телевизоров, цифровых приставок, холодильников, стиральных машин и другой бытовой техники Skyworth намеревается выйти на российский рынок. Компания направила предложения о поставках продукции торговым сетям в России, а с белорусским заводом «Горизонт» она договорилась о контрактном производстве телевизоров. Skyworth также не исключает локализации производства продукции на заводах ушедших из России компаний.

Skyworth ведёт переговоры о размещении своей продукции в крупных российских сетях, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление коммерческого директора Holodilnik.ru Алексея Погудалова. «Телевизоры компании будут локализованы по производству на территории Республики Беларусь, на заводе „Горизонт”, также рассматривается возможность размещения сборки и крупной бытовой техники на заводах ушедших из РФ брендов», — рассказал топ-менеджер. Он добавил, что Skyworth производит и реализует комплектующие для бытовой техники, в том числе для российских марок.

Представители китайской компании подтвердили факт переговоров с российскими торговыми сетями и запуск контрактного производства телевизоров на «Горизонте». Прочих подробностей в компании не раскрыли, не обозначили и планов по локализации сборки стиральных машин и холодильников в России, сообщив, что «конкретные площадки в РФ на данный момент не рассматриваются». Торговая сеть «М.Видео — Эльдорадо» подтвердила, что сотрудничество со Skyworth не исключается.

В свою очередь, пресс-секретарь «Горизонта» не подтвердил эту информацию редакции KV.by.

Skyworth основана в 1988 году — её штаб-квартира расположена в Шэньчжэне. Компания выпускает ЖК-дисплеи, телевизоры, телеприставки и бытовую технику. Ценные бумаги производителя торгуются на гонконгской бирже. В 2018 году Skyworth пыталась выйти на российский рынок через Tmall (входит в AliExpress), но сейчас её продукция в российских сегментах китайских площадок не представлена.