Суперпредложение в МТС! Покупайте смарт-часы и забирайте смартфон за 10 копеек

Суперпредложение в МТС на устройства Huawei. При покупке смарт-часов Huawei Watch GT 3 и GT 3 Pro предлагается смартфон за 10 копеек. Умные часы доступны в рассрочку до 24 месяцев без переплат и первого взноса.

Смарт-часы Huawei — умные устройства, которые оснащены датчиками, способными быстро считывать данные и отслеживать показатели здоровья и физической деятельности в режиме реального времени. Компактные гаджеты всегда будут полезны: с их помощью вы сможете оперативно получать уведомления о входящих звонках, сообщениях и напоминаниях.

Watch GT 3 — премиальный дизайн, длительное время работы, беспроводная зарядка, обновленная система мониторинга здоровья и тренировок. Стильный и многофункциональный гаджет, который располагает множеством инструментов для отслеживания показателей здоровья и физической активности. Он будет полезен в повседневных делах: покажет входящие сообщения, напомнит о распорядке дня и других важных событиях. Модели могут похвастаться длительным временем автономной работы: версия в корпусе 42 мм способна работать до 7 дней от одного заряда, версия в корпусе 46 мм — до 14 дней.

Watch GT 3 Pro — стильный дизайн и высокие технологии. С помощью смарт-часов можно проводить мониторинг пульса, определять содержание кислорода в крови, отслеживать фазы и время сна, а также определять уровень стресса. Девайс поддерживает более 100 спортивных режимов, включая 18 профессиональных. Помимо отображения результатов, смарт-часы позволяют составлять планы тренировок и дают рекомендации по улучшению их качества. Батарея гаджета в корпусе 46 мм обеспечивает до 14 дней автономного использования, а в корпусе 43 мм — до 7 дней. Смарт-часы также поддерживают беспроводную зарядку. При необходимости можно подзарядить часы прямо от смартфона.

Перечень смарт-часов Huawei в рассрочку без переплат представлен по ссылке.