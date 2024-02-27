Viber сообщил о снижении количества спам-звонков в Беларуси на 79% по итогам 2023 года

Rakuten Viber сообщает о снижении активности спам-аккаунтов в мессенджере в Беларуси. По данным компании, в 2023 году спам-звонки в Viber получали на 79% меньше белорусских пользователей, чем в 2022 году. Также на 53% уменьшилось количество жалоб на спам-звонки от самих пользователей мессенджера.

Значительное снижение спам-активности обусловлено появлением новых дополнительных функций в Rakuten Viber для еще большей защиты пользователей, а также непрерывным развитием автоматической системы блокировки подозрительных аккаунтов и повышением уровня цифровой грамотности пользователей.

Одна из ключевых дополнительных опций для еще большей защиты пользователей, повлиявшая на снижение числа жалоб на спам в 2023 году, – функция “Определитель номера”, которая была запущена в Rakuten Viber весной прошлого года. Она позволяет определить входящие GSM-звонки от неизвестных абонентов и предупреждает пользователей о спам-звонках (функция доступна на Android). Пользователи могут отмечать такие звонки или звонивших как “спам”, что помогает Rakuten Viber повысить уровень защиты для всех своих пользователей.