В МТС начались продажи смарт-часов Redmi Watch 4

Новинку можно приобрести в рассрочку до 12 месяцев без переплат и первого платежа. Redmi Watch 4 — первые металлические смарт-часы в линейке умных часов Xiaomi. Корпус новинки выполнен из алюминия, а колесико для управления — из нержавеющей стали. Благодаря новым материалам гаджет более надежно защищен от повреждений.

AMOLED-дисплей 1.97"

Максимальная яркость 600 нит

Функции мониторинга здоровья

Аккумулятор 470 мАч

Время автономной работы до 20 дней

Смарт-часы оснащены крупным 1,97-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 390х450 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Высокий запас яркости позволит легко считывать информацию даже в солнечный день. Поддерживается и функция всегда включенного экрана — Always-on Display.

Новинка получила множество функций мониторинга параметров организма и физической активности. С их помощью можно отслеживать пульс, содержание кислорода в крови, качество сна и уровень стресса. В память устройства загружено более 150 спортивных режимов.

Часы защищены от проникновения воды — с ними можно плавать. Встроенный модуль GNSS позволяет считывать показатели во время тренировки без смартфона. Поддерживается функция Bluetooth-звонков. Емкая батарея обеспечивает до 20 дней автономной работы.

Смарт-часы Redmi Watch 4 можно купить за 399 рублей при оплате сразу или от 20 рублей в месяц — при покупке в рассрочку до 24 месяцев без первого платежа. При покупке в рассрочку до 12 месяцев — без переплат и первого платежа.