ГК «Солар» и ОАЦ при Президенте Республики Беларусь договорились о сотрудничестве в области кибербезопасности

ГК «Солар» и Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ) заключили соглашение о сотрудничестве в области обмена информацией и опытом по противодействию киберугрозам. Стороны ожидают, что партнерство укрепит усилия стран по обеспечению международной киберустойчивости.

В рамках взаимодействия ГК «Солар» и ОАЦ при Президенте РБ будут обмениваться статистическими, аналитическими и справочными материалами, представляющими взаимный интерес, а также практическим опытом работы. В плане совместных активностей также обозначены разработка методических материалов и рекомендаций, проведение консультаций, семинаров и конференций по различным аспектам защиты информации: в том числе борьбе с компьютерными атаками и утечками по вине внутренних нарушителей и др. Деятельность по защите от утечек информации является одним из ближайших направлений работы.

Одним из ключевых источников аналитики для ОАЦ при Президенте РБ станет центр исследования киберугроз Solar 4RAYS. Результаты анализа обширного массива данных о киберугрозах и кейсов расследований позволят предоставлять рекомендации по реагированию и защите, максимально учитывающие актуальные для партнера киберриски, и таким образом повышать уровень киберустойчивости организаций страны.

ОАЦ при Президенте РБ, который реализует функции независимого регулятора в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также осуществляет международное сотрудничество по вопросам противодействия киберугрозам, уже имеет опыт работы с ГК «Солар». Две недели назад центр выдал положительное заключение о соответствии DLP-системы Solar Dozor требованиям технических нормативно-правовых актов Республики Беларусь.