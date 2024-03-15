15 марта БГУИР (бывший МРТИ) отмечает свое 60-летие

15 марта БГУИР (бывший МРТИ) отмечает свой очередной День рождения. С 11 по 15 марта в общежитиях и учебных корпусах университета будут проходить различные мероприятия, организованные факультетами, молодежными объединениями, структурными подразделениями, сообщает пресс-служба вуза.

В 10.00 в актовом зале университета проходит расширение заседание Совета университета, а в 15.00 - торжественное собрание. За 60 лет своей истории Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники стал брендом, который ассоциируется с качеством и успехом.

Свои пожелания университету вы можете прислать в телеграмм-бот и на электронную почту, не забывая прикреплять свою фотографию.

