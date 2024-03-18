В МТС поступили в продажу смарт-часы Xiaomi Watch 2. Новинка с улучшенными функциями, продвинутыми возможностями отслеживания спортивной активности предлагается от 34,80 рубля в месяц без первого платежа.

Xiaomi Watch 2:

1,43-дюймовый AMOLED-дисплей

Всесторонний мониторинг состояния здоровья

Аккумулятор емкостью 495 мАч

До 65 часов без подзарядки

150 режимов тренировок + 10 беговых курсов

Смарт-часы Xiaomi Watch 2 привлекают внимание элегантным дизайном. Круглый 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей вписан в корпус из алюминиевого сплава. При этом гаджет весит всего около 37 грамм, что делает его удобным для занятий спортом и комфортным для сна. Также вы можете менять ремешки, элегантно сочетая девайс со своим образом.

В качестве программной платформы для Xiaomi Watch 2 была выбрана Wear OS от Google, которая поддерживает более 200 сторонних приложений в Google Play. Девайс обладает внушительной встроенной памятью на 32 ГБ. А объем оперативной памяти составляет 2 ГБ.

Умные часы могут работать до 65 часов без подзарядки благодаря мощному аккумулятору емкостью 495 мАч. Автономная работа устройства составит до 15 дней. Функция дистанционного управления камерой позволяет просматривать изображение со смартфона прямо на запястье. Поддерживаются 150 режимов тренировок, в том числе зимние виды спорта — профессиональный лыжный режим и сноуборд + карта траекторий. Часы могут записывать расстояние и среднюю скорость каждого скольжения и даже составлять карту лыжных трасс с помощью GPS.

Также в новинке доступно:

Управление камерой с предварительным просмотром

Всесторонний мониторинг состояния здоровья

Новый алгоритм мониторинга сна

Поддержка Google Maps для удобной навигации

Стоимость Xiaomi Watch 2 составит от 34,80 рубля в месяц при покупке в рассрочку. Единым платежом новинку можно оформить за 799 рублей.