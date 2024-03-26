Умные обогреватели Xiaomi в рассрочку без переплат в МТС

В МТС большой выбор умной техники Xiaomi. Для создания уюта и тепла предлагаются обогреватели Xiaomi, которые помогут позаботиться о вашем комфорте. Приобрести их можно со скидкой до 30% в рассрочку без переплат и первого платежа.

Для поддержания тепла и комфорта в доме можно воспользоваться умными обогревателями Xiaomi, которые способны работать по заранее заданным сценариям и могут запускаться самостоятельно или по команде. Управлять ими на расстоянии можно через приложение на смартфоне или с помощью голосового ассистента через умную колонку.

Модели обогревателей Xiaomi со скидками и в рассрочку без переплат представлены по ссылке. Технику можно заказать на сайте интернет-магазина МТС — и ее доставят бесплатно. Доставка товаров покупателям осуществляется по всей территории Беларуси.