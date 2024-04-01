В МТС расширился ассортимент девайсов для геймеров бренда Razer

По выгодным ценам можно приобрести игровые гарнитуры, клавиатуры и мыши. На все новинки действует рассрочка до 24 месяцев без переплат и первого платежа.

Razer — производитель игрового оборудования, известный своим инновационным подходом к разработкам. Под узнаваемым брендом создается большой ассортимент девайсов как для любителей видеоигр, так и для профессионалов киберспорта. Вся продукция Razer разработана с учетом потребностей геймеров и гарантирует высокое качество и производительность. В МТС стартовали продажи новых моделей девайсов Razer — проводная гарнитура RAZER Kraken V3 Hypersense с поддержкой объемного звука и  низкопрофильная проводная клавиатура Razer Ornata V3 X.

Все модели устройств Razer в рассрочку без переплат представлены по ссылке.

 

 

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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

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