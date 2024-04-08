С 16 апреля «Белтелеком» повышает стоимость услуг

С 16 апреля 2024 года РУП "Белтелеком" повышает ряд тарифов для физических и юридических лиц. Об этом сообщается на официальном сайте компании. По словам компании, рост осуществляется "с целью недопущения убыточности оказания услуг".

Повышение не затрагивает тарифы на следующие услуги:

стационарный широкополосный доступ в сеть Интернет (byflyо т );

); «Видеоконтроль»;

«Умный дом»;

предоставление операторам электросвязи доступа к международным сетям передачи данных, в том числе к сегменту Интернет;

объединение корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN);

предоставление в пользование цифровых междугородных и международных каналов.

С обновленными тарифами можно ознакомиться здесь.