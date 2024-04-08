С 16 апреля «Белтелеком» повышает стоимость услуг

С 16 апреля 2024 года РУП "Белтелеком" повышает ряд тарифов для физических и юридических лиц. Об этом сообщается на официальном сайте компании. По словам компании, рост осуществляется "с целью недопущения убыточности оказания услуг".
Повышение не затрагивает тарифы на следующие услуги:
- стационарный широкополосный доступ в сеть Интернет (byflyот);
- «Видеоконтроль»;
- «Умный дом»;
- предоставление операторам электросвязи доступа к международным сетям передачи данных, в том числе к сегменту Интернет;
- объединение корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN);
- предоставление в пользование цифровых междугородных и международных каналов.
С обновленными тарифами можно ознакомиться здесь.
Версия для печати
Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!
Подписывайтесь на наш канал в Дзен!