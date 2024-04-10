Серия видеоуроков от МТС поможет подготовиться к поступлению в вузы

В Беларуси стартовала регистрация на централизованное тестирование. В помощь старшеклассникам и абитуриентам МТС подготовил серию онлайн-уроков по основным предметам. Видеоролики созданы при поддержке Министерства образования Беларуси. Посмотреть их можно на YouTube-канале компании, а также на порталах adu.by и eior.by.

Материалы охватывают 7 ключевых предметов, необходимых для поступления в вузы. В их числе — физика, математика, химия, биология, русский, белорусский и английский языки. Видеоуроки созданы, чтобы помочь быстро разобраться с наиболее сложными темами школьной программы.

Информация подается лаконично, простым и понятным языком, рассчитанным на старшеклассников и абитуриентов. Ведущими выступают опытные преподаватели, а их слова дополнены формулами, графиками, схемами и другими наглядными материалами. Помимо теории, большое внимание также уделяется практическим заданиям.

Мы проанализировали, какие видеоуроки на YouTube-канале МТС самые популярные. Вполне возможно, что это и есть темы, с которыми у поступающих чаще всего возникают вопросы.

В ТОП популярных тем по физике вошел ролик «Путь и перемещение», по математике — «Уравнения и неравенства с модулем», по химии — «Окислительно-восстановительные реакции», по биологии — «Решение задач по экологии».

В ТОПе по русскому языку — тема «Звуковая сторона слова и деление на слоги. Согласные звуки, роль оглушения и озвончения», по белорусскому — «Правапіс вялікай і малой літар», по английскому — ролик «Алгоритм выбора видо-временной формы глагола».

«МТС как социально ответственная компания придерживается системных подходов в создании проектов, в том числе и образовательных. Мы тщательно и обдуманно используем цифровые решения, чтобы дать доступ к дополнительному учебному контенту школьникам в любом месте и в удобное для них время. Это существенно повышает шансы ребят на успешное поступление в учебные заведения и способствует развитию навыков самостоятельной работы и аналитического мышления», — отметила руководитель группы по связям с общественностью компании МТС Мария Канасевич.

Видеоуроки от МТС прошли экспертизу в Национальном институте образования, где были одобрены в качестве дополнительного инструмента для подготовки к централизованному тестированию. Ознакомиться с ними можно на Национальном образовательном портале adu.by, едином информационно-образовательном ресурсе eior.by, а также на YouTube-канале МТС.

Плейлисты с роликами по физике на YouTube доступны здесь, по математике — здесь, по химии — здесь, по биологии — здесь, по русскому языку — здесь, по белорусскому — здесь, а по английскому — здесь.

Регистрация на централизованное тестирование открыта с 9 по 22 апреля. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно будет с 10 по 14 июня.