В Гомеле открыт первый областной торговый объект под брендом BELTELECOMshop

Теперь жители Гомельской области могут посещать магазин в ТЦ «Мандарин Плаза». Здесь представлена техника известных брендов и актуальные новинки. Об этом сообщается на официальном сайте «Белтелекома».

BELTELECOMshop – это новый формат работы и новый уровень взаимодействия с клиентами.  Смартфоны, телевизоры, ноутбуки, планшеты, техника для кухни и уборки, умные колонки с Алисой – все это можно приобрести как в магазине, так и в интернет-магазине. Условия покупки для абонентов компании выгодные, ежемесячные платежи – доступные: рассрочка до 24 месяцев без первоначального взноса.

В день открытия офлайн-магазина в Гомеле первые покупатели получили сюрпризы – чайные пары с логотипом «Белтелеком».

 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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