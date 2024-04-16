В Гомеле открыт первый областной торговый объект под брендом BELTELECOMshop

Теперь жители Гомельской области могут посещать магазин в ТЦ «Мандарин Плаза». Здесь представлена техника известных брендов и актуальные новинки. Об этом сообщается на официальном сайте «Белтелекома».

BELTELECOMshop – это новый формат работы и новый уровень взаимодействия с клиентами. Смартфоны, телевизоры, ноутбуки, планшеты, техника для кухни и уборки, умные колонки с Алисой – все это можно приобрести как в магазине, так и в интернет-магазине. Условия покупки для абонентов компании выгодные, ежемесячные платежи – доступные: рассрочка до 24 месяцев без первоначального взноса.



В день открытия офлайн-магазина в Гомеле первые покупатели получили сюрпризы – чайные пары с логотипом «Белтелеком».



