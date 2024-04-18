Телевизоры Яндекс со скидками до 450 рублей в МТС

В МТС доступен большой выбор телевизоров Яндекса. Телевизоры можно оформить в расcрочку до 24 месяцев без первого взноса. По 15 мая 2024 года их можно приобрести с выгодой до 450 рублей.

Телевизоры Яндекса — первые умные телевизоры со встроенным голосовым ассистентом Алиса. В МТС доступны три модели телевизоров Яндекса с Алисой с диагональю экрана 43, 50 и 55 дюйма. Все они поддерживают высокое разрешение 4К Ultra HD.

Изображение выводится на ЖК-панель с подсветкой типа Direct LED, которая обладает высокой яркостью и контрастностью. Качественное звучание и многоканальный звук обеспечивает технология Dolby Audio. Линейка смарт-телевизоров от Яндекса работает на платформе «Яндекс ТВ». Управлять телевизорами с Алисой можно голосовыми командами как с помощью пульта, так и через Яндекс Станцию.

Телевизоры Яндекс Станция с Алисой представлены двумя моделями с диагональю 43 и 50 дюймов, а Яндекс Станция Про с Алисой — 55 и 65 дюймов. Новые Яндекс Станции с Алисой объединяют в себе передовые технологии телевизоров и умных колонок с Алисой. Технологии HDR и MEMC обеспечивают детализацию изображения и плавность динамических сцен. Для исключительной производительности в них предусмотрен интеллектуальный четырёхъядерный процессор с выделенным двухъядерным нейронным процессором (NPU). Главная особенность этих телевизоров — голосовое управление без пульта с Алисой и технологией распознавания голоса Farfield. Голосовой помощник также позволяет использовать телевизор в качестве умной станции.

Перечень моделей, доступных в рассрочку до 24 месяцев без первого платежа, представлен по ссылке.