Яндекс выпустил свои первые устройства умного дома с Matter

Яндекс выпустил новые устройства для умного дома с Алисой: светодиодную ленту и умную розетку с поддержкой протокола умного дома Matter over Wi-Fi. Пользователи смогут управлять ими голосом и объединять в сценарии с устройствами разных брендов. Яндекс первым среди российских компаний выпустил устройства с поддержкой этого протокола.

Matter использует для передачи данных широко распространённые протоколы беспроводной связи Wi-Fi и Thread, что позволяет объединять в одну систему устройства разных производителей. Устройства с Matter подключаются к умному дому по одному алгоритму: пользователям не придётся разбираться в настройках каждого. А поскольку светодиодная лента и розетка поддерживают версию протокола Matter over Wi-Fi, они будут работать в сценариях умного дома без интернета — обмениваясь данными по локальной сети роутера.

Ленту можно использовать в качестве подсветки или для украшения интерьера. Например, её удобно разместить над кухонной столешницей или в гостиной для создания уюта. Пользователи могут выбрать любой из 16 миллионов цветов, настроить температуру и яркость свечения, включить готовый световой режим или придумать свой. Кроме того, можно объединить ленту с другими устройствами: например, чтобы по команде «Алиса, время кино!» гас верхний свет, включался телевизор и лента. Длина ленты — три метра, но её можно уменьшить или нарастить с помощью удлинителя.

Розетка делает умными обычные приборы и технику: например, светильник или увлажнитель воздуха. Она выполнена из пожароустойчивого пластика и обеспечивает безопасную работу устройств: автоматически выключается при превышении допустимого напряжения в сети или мощности приборов. Пользователи могут удалённо управлять розеткой в приложении «Дом с Алисой» и получать пуш-уведомления, если она отключится — например, из-за скачка напряжения. Розетка доступна в чёрном и белом цвете и подойдёт к любому интерьеру.