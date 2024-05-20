В МТС снижены цены на популярные смартфоны Redmi

В МТС снижены цены на смартфоны Redmi 12, Note 12, 13C, A3. Они предлагаются со скидками до 24%. Оформить их в рассрочку можно от 13 рублей в месяц.

Redmi A3

Максимальная выгода предоставляется на смартфон Redmi А3 3/64 ГБ. Теперь его можно купить от 249 рублей или со скидкой 24%. Смартфон Redmi A3 4/128 ГБ предлагается с выгодой до 13%. Девайс оснащен ярким 6,71-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1650x720 пикселей. Поддержка повышенной частоты обновления 90 Гц обеспечивает плавную картинку во время просмотра. Основная фотосистема Redmi A3 состоит из модуля на 8 Мп и вспомогательной линзы. Улучшать качество снимков помогают алгоритмы искусственного интеллекта. Смартфон имеет стильный ультратонкий корпус толщиной всего 8,3 мм. От повреждений его защищает прочное стекло Gorilla Glass 3. Длительное время автономной работы обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 10 Вт.

Redmi 13C

Скидка до 17% действует на Redmi 13C с памятью 4/128 ГБ — смартфон, к отличительным особенностям которого относятся: большой плавный экран и камера с высоким разрешением. Версия с объемом памяти 8/256 ГБ доступна со скидкой до 14%. Redmi 13C оснащен 6,74-дюймовым IPS-экраном с разрешением 720х1600 пикселей. Большой запас яркости гарантирует комфортный просмотр даже в ясный солнечный день. Поддержка повышенной частоты обновления 90 Гц обеспечивает плавное воспроизведение картинки. От повреждений дисплей защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Для создания фото и видео высокой четкости предусмотрена двойная камера с основным модулем на 50 Мп. Запечатлевать мелкие детали поможет макрокамера на 2 Мп. Фронтальная камера на 8 Мп дополнена функцией мягкой подсветки. Длительное время автономной работы обеспечивает батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Redmi Note 12

Смартфон Redmi Note 12 6/128 ГБ можно приобрести с экономией до 14%. Он порадует большим ярким AMOLED-экраном с диагональю 6,67 дюйма и разрешением Full HD+. Поддержка повышенной частоты обновления кадров 120 Гц позволяет наслаждаться плавными анимациями при просмотре видео, пролистывании соцсетей и во время игр. Цветовая гамма DCI-P3 и высокие показатели контрастности обеспечивают картинку отличного качества. Для создания качественных снимков и видео в Redmi Note 12 предусмотрена мощная тройная камера с основным сенсором на 50 Мп. Сверхширокоугольный модуль на 8 Мп упрощает съемку групповых портретов, пейзажей и архитектуры, позволяя захватить в кадр больше пространства. Макрокамера на 2 Мп поможет зафиксировать мелкие детали вблизи. На тыльной стороне корпуса расположена фронтальная камера с разрешением 13 Мп. Длительное время автономной работы обеспечивает батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

Перечень моделей смартфонов Redmi с размерами скидок и ценами представлен по ссылке.