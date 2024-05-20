Blackview выпустила смартфон-раскладушку Hero 10

Компания Blackview объявила о старте продаж складного смартфона Blackview Hero 10 с надёжной конструкцией шарнира в форме капли воды, а также зоной для актуальной информации и 108-Мп камерой. Первым покупателям Blackview Hero 10 достанется по цене в $404.

Blackview Hero 10 оснащён гибким AMOLED-дисплеем с диагональю 6,9 дюйма и разрешением 2560 × 1080 точек. Дисплей имеет ШИМ-регулировку яркости подсветки с частотой 2160 Гц, а также прошёл сертификацию TÜV SÜD Low Blue Light, что подтверждает минимальную нагрузку на глаза и комфорт при работе и просмотре видео с помощью смартфона даже в условиях низкой освещённости. Функция разделения экрана позволяет пользователям работать с несколькими приложениями и совмещать несколько задач.

Blackview Hero 10 оснащён основной 108-Мп камерой производства Samsung, дополненной 8-Мп широкоугольной камерой, а также селфи-камерой на 32 Мп. Для повышения качества снимков используется алгоритмы последнего поколения ArcSoft 9.0. Смартфон работает под управлением DokeOS 4.0 на базе Android 13.

Надёжную работу Blackview Hero 10 с высокой производительностью обеспечивает 6-нм процессор MediaTek Helio G99 в сочетании с 36 Гбайт оперативной памяти (12 Гбайт физической и 24 Гбайт виртуальной) и флеш-накопителем ёмкостью 256 Гбайт.