ИТ-Академия БелХард запускает новую образовательную программу — «Системный анализ»

ИТ-Академия БелХард запускает новую образовательную программу —  «Системный анализ».

Изучение курса «Системный анализ» в Академии БелХард поможет слушателям понять основные принципы работы информационных систем, научит анализировать бизнес-процессы и разрабатывать эффективные решения для оптимизации работы организации.

В ближайшее время также запускаются группы курса «Блокчейн-технологии и криптовалюты», интенсива «Как войти в IT или как стать IT-специалистом с нуля», курса «Основы программирования на Python». 

 

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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