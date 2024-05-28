ИТ-Академия БелХард запускает новую образовательную программу — «Системный анализ».

Изучение курса «Системный анализ» в Академии БелХард поможет слушателям понять основные принципы работы информационных систем, научит анализировать бизнес-процессы и разрабатывать эффективные решения для оптимизации работы организации.

В ближайшее время также запускаются группы курса «Блокчейн-технологии и криптовалюты», интенсива «Как войти в IT или как стать IT-специалистом с нуля», курса «Основы программирования на Python».