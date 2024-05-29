В МТС действует выгодное предложение на Xiaomi Pad 6

В салонах связи и интернет-магазине МТС действует выгодное предложение на Xiaomi Pad 6 — производительный планшет с большими возможностями. Теперь девайс доступен со скидкой 200 рублей. Приобрести его можно в рассрочку до двух лет от 66 рублей в месяц.

Xiaomi Pad 6 — тонкий и легкий планшет с высокой производительностью. Он оснащен большим 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2880x1800 пикселей. Толщина планшета составляет всего 6,51 мм. А за счёт узких рамок дисплея, Xiaomi Pad 6 имеет высокий процент соотношения экрана к корпусу.

Поддержка стандартов HDR10 и Dolby Vision позволяет передавать задуманную автором видеоконтента атмосферу во всех деталях. Частота обновления картинки 144 Гц делает скроллинг более плавным, а просмотр контента более удобным. Еще больше погрузиться в атмосферу видео и игр и воспроизвести качественный объемный звук помогут 4 мощных стереодинамика с поддержкой технологии Dolby Atmos. Моментально открывать приложения, играть в игры с качественной графикой позволят процессор флагманского уровня Qualcomm Snapdragon 870, графический ускоритель Adreno 650.

Для создания фото и видео в Xiaomi Pad 6 предусмотрены камеры на 13 Мп и 8 Мп. Основная камера поддерживает ночной фоторежим, а ролики позволяет записывать в разрешении 4K. Мощная батарея емкостью 8840 мАч обеспечивает длительное время автономной работы: около двух дней активного использования и до 50 дней — в режиме ожидания. А быстро зарядить ее поможет зарядное устройство мощностью до 33 Вт.

Планшет Xiaomi Pad 6 8/256 ГБ можно приобрести со скидкой 200 рублей за 1399 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 127,19 рубля, а на два года — 66 рублей.