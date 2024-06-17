Большой выбор телевизоров со скидками в МТС

Приобретайте в МТС телевизоры iFFalcon и LG по сниженным ценам со скидкой до 600 рублей. Их можно оформить в расcрочку до 24 месяцев без первого платежа, а при покупке в рассрочку до 12 месяцев — без переплат.

Телевизоры LG известны своим высоким качеством изображения и широкой функциональностью. Для вывода изображения используются технологии OLED и LCD. В качестве операционной системы используется оболочка Web OS с поддержкой Smart TV и собственным магазином приложений LG Store.

Телевизоры iFFаlcon линейки Q73 доступны в пяти вариантах с диагоналями 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов. Все они оснащаются впечатляющими QLED-экранами с разрешением 4К Ultra HD (3840х2160 писклей), которые выдают качественную картинку без бликов, с высокой контрастностью и глубокими черными оттенками. Матрица на основе технологии квантовых точек позволяет получить чистые и точные цвета, обеспечивая до 93% оттенков гаммы. Технология MEMC делает динамичные сцены более плавными и четкими. Мощный и сбалансированный звук в большинстве телевизоров линейки iFFаlcon Q73 выдает аудиосистема мощностью 20 Вт, а в модели диагональю 75 дюймов — 30 Вт. Телевизоры с диагоналями 55, 65 и 75 дюймов также поддерживают игровой режим DLG, который отвечает за высокую частоту обновления 120 Гц, сверхнизкую задержку и плавный игровой процесс.

Модели телевизоров LG и iFFalcon с ценами представлены по ссылке.