В МТС начались продажи планшета Samsung Galaxy Tab A9 Wi-Fi

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи планшета Samsung Galaxy Tab A9 Wi-Fi. Высокопроизводительный гаджет с ярким дисплеем в стильном металлическим корпусе можно приобрести в рассрочку до 24 месяцев без первого платежа. Ежемесячный платеж составит от 32,14 рубля.

Samsung Galaxy Tab A9 Wi-Fi:

8,7-дюймовый IPS-экраном

Мощный процессор MediaTek Helio G9

Графический ускоритель ARM Mali-G57 MC2

Аккумулятор емкостью 5100 мАч

Быстрая зарядка 15 Вт

Платеж от 32,14 рубля в месяц

Samsung Galaxy Tab A9 Wi-Fi — планшет, который подходит для работы и игр. Модель выделяется высокой производительностью, стильным внешним видом, компактными размерами и емкой батареей. Девайс оснащен ярким 8,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1340х800 пикселей и частотой обновления до 60 Гц. Планшет весит всего 332 грамма при толщине 8 мм. За хорошую производительность и отличную графику отвечает мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99. Он отлично справляется с современными мобильными играми на высоких настройках графики.

Для эффективной работы в режиме многозадачности планшет оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной — для хранения файлов и приложений. Для работы в беспроводных сетях предусмотрена поддержка Wi-Fi, а для подключения сторонних устройств — Bluetooth 5.3. Имеются таже два стереодинамика, основная камера на 8 Мп и фронтальная камера на 2 Мп. Долго работать автономно позволяет аккумулятор емкостью 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт. Для защиты конфиденциальных данных и быстрой разблокировки устройство оснащено технологией распознавания лица.

Стоимость планшета Samsung Galaxy Tab A9 Wi-Fi (X110) 8/128 ГБ составляет 739 рублей при оплате сразу или от 32,14 рубля в месяц — при покупке в рассрочку без первого платежа.