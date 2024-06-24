Открыты предзаказы на смартфоны серии РОСО F6 в МТC

МТС принимает заявки на покупку смартфонов РОСО F6 и POCO F6 Pro. Новые модели РОСО F6 серии можно будет оформить в рассрочку до 24 месяцев без первого платежа. При оформлении заказа на любую модель с 21 июня по 4 июля 2024 года будет доступен бонус — планшет Redmi Pad SE за 10 копеек.

Смартфоны линейки РОСО F6 выделяются высокой производительностью, мощными камерами с основным модулем на 50 Мп и отличной картинкой. Благодаря выгодному соотношению стоимости и возможностей они предоставляют многие флагманские функции.

POCO F6

6,67-дюймовый экран

Дисплей CrystalRes 120 Гц Folw AMOLED

Сверхчеткая камера 50 Мп с оптической стабилизацией изображения

Флагманский процессор Snapdragon 8s Gen 3

Аккумулятор емкостью 5000 мАч + быстрая проводная турбозарядка 90 Вт

Платеж от 78,22 рубля в месяц

Бонус — Redmi Pad SE за 10 копеек

Модель оснащена ярким 6,67-дюймовым Folw AMOLED-экраном с широкими углами обзора и богатой цветопередачей. Его матрица способна отображать 68 млрд цветов, а благодаря частоте обновления до 120 Гц и сверхвысокому разрешению 2712х1220 пикселей обеспечивается плавное и детальное изображение.

Для защиты от царапин и повреждений при падении применяется прочное защитное стекло Gorilla Glass Victus, а с нежелательным мерцанием борется технология затемнения ШИМ на частоте до 1920 Гц. Для создания эффектных фото и видео в POCO F6 предусмотрена высокотехнологичная двойная камера с основным сенсором на 50 Мп, оптической стабилизацией изображения и сверхширокоугольным объективом на 8 Мп. Широкая диафрагма позволяет создавать качественные снимки даже при недостатке освещения. Поддерживается съемка видео в качестве 4K при 60 кадрах в секунду. Получать четкие селфи и совершать видеозвонки поможет фронтальная камера на 20 Мп.

Смартфон собран на базе новейшего процессора Snapdragon 8s Gen 3, который обеспечивает быстродействие флагманского уровня. Технология LiquidCool улучшает циркуляцию пара и жидкости, чтобы быстро отводить тепло и гарантировать длительный игровой процесс. Устройство питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч. А поддержка быстрой зарядки мощностью 90 Вт позволит восполнить запас энергии до 100% всего за 35 минут.

Стоимость смартфона POCO F6 8/256GB составит 1799 рублей или от 78,22 рубля в месяц – при покупке в рассрочку. Модель POCO F6 12/512GB можно оформить за 1999 рублей при оплате сразу. При покупке в рассрочку ежемесячный платеж составит от 86,92 рубля.

POCO F6 Pro

6,67-дюймовый Folw AMOLED-дисплей

Технология Dolby Vision и HDR+

Камера с основным сенсором на 50 Мп

Аккумулятор емкостью 5160 мАч + быстрая зарядка 120 Вт

Платеж от 108,66 рубля в месяц

Бонус — Redmi Pad SE за 10 копеек

Модель получила топовый 6,67-дюймовый Folw AMOLED-экран c ультратонкими рамками, частотой обновления кадра до 120 Гц и максимальной яркостью 4000 нит. Он обеспечивает просто потрясающую детализацию и кинематографическое качество изображения благодаря поддержке 2K-разрешения (3200х1440 пикселей), технологий Dolby Vision и HDR+. Для эффективного устранения эффекта мерцания применяется затеменение ШИМ на частоте до 3840 Гц. Четкие и детализированные снимки даже в самых сложных условиях поможет получать тройная камера с конфигурацией: 50+8+2 Мп.

Основной модуль поддерживает оптическую стабилизацию изображения и умеет снимать видео в 8K с 24 фпс. Специальный режим Burst Mode 2.0 позволит заснять в течение нескольких секунд до 50 кадров, чтобы дать возможность выбрать лучшие кадры. Повышенную производительность смартфона обеспечивает мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2. В сочетании с большим объемом оперативной памяти и еще более оптимизированной энергоэффективностью он позволяет с комфортом наслаждаться всеми доступными приложениями.

Особенно его возможности оценят геймеры, которые смогут с комфортом играть в свои любимые игры на максимальных настройках графики. Новинка также получила Bluetooth 5.3, ИК-порт и подэкранный сканер отпечатков пальцев. За длительное время автономной работы отвечает батарея емкостью 5160 мАч. Реализована поддержка быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Смартфон POCO F6 Pro 12/512GB предлагается за 2499 рублей или от 108,66 рубля в месяц — при покупке в рассрочку.