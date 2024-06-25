В Беларуси начала работу «Витрина цифровых проектов». Это государственная информационная система для размещения, изучения и анализа результатов проектов, реализованных для цифрового развития государства, отраслей экономики и организаций.

Актуальность такого информационного ресурса неоднократно обсуждалась резидентами ПВТ и Минсвязи на площадке Парка, сообщает пресс-служба ПВТ.

Раздел «IТ-решения» витрины предназначен для презентации цифровых продуктов резидентов Парка высоких технологий и является основным инструментом для заказчиков при поиске цифровых решений.

Резиденты могут публиковать информацию о себе и своих продуктах в личных электронных кабинетах. Сюда относятся данные о разработанных решениях, сервисах, информационных ресурсах, системах, цифровых платформах или программно-аппаратных комплексах.

Чтобы зарегистрироваться в витрине и получить личный кабинет «Владельца IТ-решения», нужно отправить в РУП «Центр цифрового развития» соответствующий запрос.

Данная работа проводится Министерством связи и информатизации Республики Беларусь совместно с Секретариатом Наблюдательного совета Парка высоких технологий и другими заинтересованными в целях реализации норм указов Президента Республики Беларусь № 136 «Об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации» и № 381 «О цифровом развитии».