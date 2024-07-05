ПВТ работает над развитием стартап-экосистемы в Беларуси

Парк высоких технологий продолжает работу по развитию стартап-экосистемы в Республике Беларусь. 4 июля состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между Секретариатом Наблюдательного совета ПВТ и двумя ведущими вузами Брестской области – Брестским государственным техническим университетом и Полесским государственным университетом (г.Пинск), сообщает пресс-служба Парка.

Ранее аналогичные соглашения были подписаны с Белорусским государственным технологическим университетом, Гродненским государственным университетом имени Янки Купалы и Белорусско-российским университетом в Могилеве.

Соглашения предполагают координацию действий между Парком высоких технологий и университетами по развитию инновационного предпринимательства и деятельности стартап-центров при учреждениях высшего образования Республики Беларусь. Планируется, что экосистема поддержки инновационных стартапов под эгидой Парка высоких технологий охватит более десяти ведущих вузов во всех регионах Беларуси.

В ходе встреч с руководством высших учебных заведений обсуждены специфические для каждого вуза направления деятельности, детали взаимодействия и форматы обмена опытом.

«Сотрудничество между Парком высоких технологий и университетами – это краеугольный камень в фундаменте стартап-движения. Наше взаимодействие призвано помочь молодым предпринимателям воплотить свои смелые инновационные идеи и способствовать развитию экономики знаний», – подчеркнул заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий Кирилл Залесский.