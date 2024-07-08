Банк России с 1 сентября расширит тестирование цифрового рубля на реальных клиентах с реальными деньгами. Об этом рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в рамках Финансового конгресса, пишет РБК.

«Мы расширяем свой пилот на реальных операциях с 1 сентября. Напомню, сейчас 12 банков, 19 у нас в стадии подключения. Мы хотим значительно, в десятки раз, увеличить количество физических и юридических лиц, которые будут участвовать в пилоте», — сообщила Скоробогатова.

Она также добавила, что у ЦБ есть большое количество заявок и пожеланий от граждан и бизнеса через банки, которые хотят пользоваться цифровым рублём и «очень требуют расширения проекта на все банки и на большее количество участников». По мнению госпожи Скоробогатовой, цифровой рубль продолжит активное развитие во второй половине нынешнего года и в следующем году.

В ЦБ уточнили, что в сентябре пилотный проект будет расширен до 9 тыс. физических лиц и 1,2 тыс. юридических лиц. Впервые о расширении пилотного проекта по применению цифрового рубля сообщалось ещё в ноябре прошлого года. На тот момент планировалось, что масштабирование числа участников проекта пройдёт в первом квартале 2024 года.

Напомним, Банк России проводит пилотирование цифрового рубля с реальными клиентами с августа прошлого года. На начальном этапе в проекте принимали участие 12 банков, 600 физических лиц и 30 юридических лиц в 11 городах России. Среди банков, которые хотят присоединиться к пилоту, есть и крупнейшие организации, такие как «Сбербанк», Т-Банк (бывший «Тинькофф»), Россельхозбанк и др. Кредитные организации проводят тестирование открытых и закрытых цифровых кошельков банков и клиентов, переводы цифровых рублей между гражданами, оплату покупок и услуг по QR-коду с помощью цифрового рубля. На начало марта банки провели 19 тыс. денежных переводов между физлицами, около 6 тыс. платежей, а также 3,5 тыс. операций с использованием смарт-контрактов.

В конечном счёте цифровой рубль должен стать третьей формой денег наряду с наличными и безналичными рублями. Эмитентом цифрового рубля, который будет выпускаться в виде цифрового кода и храниться на специальной платформе, станет Банк России. Коммерческим банкам достанется роль посредников между регулятором и пользователями. Они также будут обеспечивать проведение операций с денежными средствами. В первую очередь цифровой рубль будет выступать в качестве платёжного средства, начисление процентов за хранение цифровых рублей не предусмотрено. В ЦБ считают, что данная инновация сделает расчёты более быстрыми, доступными и дешёвыми, а также поможет избежать последствий санкций, поскольку цифровой рубль позволит проводить прямые расчёты с другими странами, которые также внедрили цифровые валюты центральных банков.