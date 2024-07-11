БГУИР посетил эксперт в области микроэлектроники из Китая

С 1 по 8 июля в БГУИР побывал профессор Института микроэлектроники Китайской академии наук Джиншун Би, декан школы интегральных микросхем Гуйчжоуского педагогического университета, сообщает пресс-служба вуза.

Профессор Джиншун Би - один из ведущих специалистов в таких областях микроэлектроники, как радиационная стойкость электронных устройств, наноэлектроника, биосенсоры, технология и устройства компьютерной памяти нового поколения (emerging computer memory), автор и соавтор более 200 научных статей и четырех монографий, имеет более 100 патентов, член инженерных ассоциаций - Института инженеров электротехники и электроники (IEEE) и Китайского общества электроники (China Electronics Society).



В рамках визита был проведен семинар с участием преподавателей и научных сотрудников университета, в рамках которого профессор Би представил направления научной деятельности школы интегральных микросхем Гуйчжоуского педагогического университета, используемое технологическое и исследовательское оборудование, а также реализуемые в настоящее время проекты и достигнутые результаты.



В рамках семинара ведущие ученые подразделений научно-исследовательской части БГУИР, в частности НИЛ «Компьютерное проектирование микро- и наноэлектронных систем», «Интегрированные микро- и наносистемы», «Материалы и структуры наноэлектроники», Центра плазменного и биомедицинского инжиниринга, ознакомили гостя с перспективными направлениями совместных исследований.



Стороны договорились о продолжении сотрудничества по направлениям создания совместного центра микро- и наноэлектроники, организации академического обмена между университетами, совместной подготовки научных кадров высшей квалификации, проведения фундаментальных и прикладных исследований в рамках участия в международных конкурсах научных проектов.