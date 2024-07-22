В Беларусь привезли доступные флагманы — смартфоны HONOR 200 и HONOR 200 Pro

Международный бренд HONOR привез в Беларусь старшие модели новой линейки смартфонов — модели HONOR 200 и HONOR 200 Pro. Пользователей ждут первоклассные флагманские характеристики, а первые покупатели также могут рассчитывать на щедрые подарки. Расскажем, чем примечательны новинки.

Фотовозможности. Оба смартфона можно назвать профессиональными решениями для мобильных фотографов. HONOR 200 и HONOR 200 Pro получили мощные решения для съемки как фото, так и видео. Основной датчик в двух моделях 50-мегапиксельный, но у HONOR 200 это сенсор Sony IMX906, а у HONOR 200 Pro — OmniVision H9000, как у камерофона HONOR Magic6 Pro. Модели также могут похвастаться телефотокамерой на 50 Мп с оптическим зумом 2,5х и оптической стабилизацией. Сверхширокоугольная камера на 12 Мп способна не только на фото с углом съемки 112°, но и на супермакросъемку с расстояния 2,5 см.

Великолепный экран с многоуровневой защитой зрения. HONOR 200 и HONOR 200 Pro оснащены передовыми матрицами AMOLED, в которых реализован ряд технологий для защиты зрения. Это и сверхвысокая частота ШИМ 3840 Гц, гарантирующая отсутствие мерцания, и циркадный ночной режим с плавным изменением цветовой температуры в зависимости от сценариев использования, и аппаратное снижение уровня синего.

Кремний-углеродный аккумулятор. Батарея нового поколения имеет емкость 5200 мАч и обеспечивает бесперебойную работу в течение всего дня в любом месте и в любое время. В комплекте идёт мощная проводная зарядка HONOR SuperChagre на 100 Вт.

Новые смартфоны HONOR 200 и HONOR 200 Pro оборудованы всесторонней системой охлаждения, которая эффективно рассеивает тепло.

Высокая производительность. HONOR 200 Pro получил новейший чип Snapdragon 8s третьего поколения, отличающийся не только высокой мощностью, но и встроенной поддержкой функций генеративного искусственного интеллекта. Модель HONOR 200 базируется на чипе Snapdragon 7 третьего поколения.

Оба смартфона доступны с объемом оперативной памяти 12 ГБ и накопителем на 512 ГБ. ТакжеHONOR 200 представлен в версии 8/256 ГБ.

И это далеко не всё! HONOR 200 и HONOR 200 Pro выделяются утонченным дизайном, громкими стереодинамиками, пространственным звуком HONOR Histen, поддержкой eSIM, передовой операционной системой MagicOS 8.

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Предзаказы на HONOR 200 и HONOR 200 Pro начинаются с 22 июля в МТС, А1, 5 Элемент, Электросила, На связи, Алло, 21 век. HONOR 200 Pro можно приобрети за 2599 рублей. Модель HONOR 200 с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти доступна за 2099 рублей, а версия 8/256 ГБ — за 1899 рублей. В качестве бонуса за предзаказ любого смартфона предлагается планшет HONOR Pad X9.

Продажи новой серии HONOR 200 стартуют 1 августа. До 31 августа покупатели смартфонов получат бонус: наушники HONOR Earbuds X6 при покупке HONOR 200 и умные часы HONOR Watch 4 при покупке HONOR 200 Pro. Наличие бонусных девайсов уточняйте в местах продаж.