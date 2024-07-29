Смартфон Redmi А3 за 10 копеек при покупке Redmi Note 13Pro+ в МТС

В сети салонов и интернет-магазине МТС покупатели моделей смартфонов Redmi Note 13 Pro+ получают возможность дополнительно приобрести полезный бонус за 10 копеек — Redmi А3 3/64 ГБ. Смартфоны доступны в рассрочку до 24 месяцев без переплат и первого платежа.

Redmi Note 13 Pro+

Смартфон оснащен премиальным 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2712х1220 пикслелей и мощной тройной камерой с основным сенсором на 200 Мп. Вместе с тем, он располагает скругленными гранями и корпусом из экокожи, благодаря которым смотрится особенно привлекательно и приятно ощущается в руке. Высокую скорость работы в нем обеспечивает производительный процессор MediaTek Dimensity 7200 Ultra. Длительное время автономной работы обеспечивает батарея емкостью 5000 мАч, а поддержка ультрабыстрой зарядки мощностью 120 Вт позволит зарядить его батарею всего за 19 минут.

Redmi Note 13 Pro+ 8/256 ГБ доступен за 1699 рублей. Его также можно приобрести в рассрочку без переплат от 73,87 рубля в месяц. Стоимость модели смартфона с объемом памяти 12/512 ГБ составит 1899 рублей. В рассрочку ежемесячный платеж составит от 82,57 рубля.

Покупатели любой версии смартфона Redmi Note 13 Pro+ получают возможность дополнительно приобрести бонус за 10 копеек — смартфон Redmi А3 3/64 ГБ.

Xiaomi Redmi A3 оснащен ярким 6,71-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1650x720 пикселей. Поддержка повышенной частоты обновления 90 Гц обеспечивает плавную картинку во время просмотра. Основная фотосистема Xiaomi Redmi A3 состоит из модуля на 8 Мп и вспомогательной линзы. Фронтальная камера получила разрешение 5 Мп. Обе камеры позволяют снимать видео в качестве 1080p с частотой 30 кадров в секунду. Улучшать качество снимков помогают алгоритмы искусственного интеллекта. Имеется раздельный слот для одновременной установки двух сим-карт и карты памяти microSD до 1 ТБ. Аудиоразъем 3,5 мм позволит подключить проводные наушники. Длительное время автономной работы обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 10 Вт.

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