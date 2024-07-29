Белорусский стартап VOKA попал в топ продуктов на Product Hunt

Белорусский медицинский стартап VOKA Anatomy Pro, разработанный командой резидента Парка высоких технологий Innowise Group, вошел в топ продуктов на платформе Product Hunt, сообщает пресс-служба ПВТ.

VOKA Anatomy Pro – высокоточный ЗD-каталог организма человека, основанный на реальных данных КТ/МРТ. Приложение является полезным инструментом как для практикующих врачей, так и для преподавателей медицинских вузов и студентов-медиков, которым необходим интерактивный ресурс для детального изучения анатомии человека и различных патологических состояний внутренних систем организма.

Product Hunt – онлайн-платформа, на которой публикуется информация о новых технологичных продуктах. Участники сообщества рассказывают о лучших новинках ИТ-разработки, комментируют представленные продукты, голосуют и напрямую общаются с создателями, инвесторами и другими заинтересованными.